È morto l’oppositore congolese Étienne Tshisekedi. Tshisekedi è stato il più importante avversario del presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila. Durante tutta la sua carriera politica si è battuto per la democrazia, opponendosi prima a Mobutu Sese Seko, poi a Laurent Kabila e infine a suo figlio Joseph. Tshisekedi è morto il 1 febbraio in un ospedale di Bruxelles per un’embolia polmonare. Aveva 84 anni.