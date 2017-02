È morto lo scrittore e saggista croato Predrag Matvejević. Uno dei più importanti e tradotti scrittori e opinionisti dei Balcani e d’Europa, Matvejević aveva 84 anni ed era ricoverato da tempo nell’ospedale di Zagabria. Tra le sue opere più importanti si ricordano Breviario Mediterraneo – tradotto in più di venti lingue – Sarajevo, Un’Europa maledetta e Pane nostro. Nel 2016 è stato tra i sessanta intellettuali proposti per il Nobel per la letteratura.