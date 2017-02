Gli Stati Uniti potrebbero imporre nuove sanzioni contro l’Iran. Il presidente Donald Trump potrebbe imporre delle nuove sanzioni contro una decina di entità iraniane dopo che il 30 gennaio il paese ha deciso di testare il lancio di un missile balistico. I provvedimenti, che potrebbero essere annunciati già domani, sarebbero simili a quelli presi da Barack Obama in seguito ai test missilistici del 2016 e sarebbero formulati in maniera tale da non intaccare il patto sul nucleare. Sulla questione dei nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania invece, Trump ha invitato Gerusalemme a non espandere ulteriormente i progetti annunciati.