L’Italia e l’Unione europea si impegnano a sostenere la gestione dei migranti in Libia. I leader europei si sono incontrati oggi a Malta per approvare le nuove disposizioni volte a chiudere la rotta di migranti dalla Libia all’Italia e combattere il traffico di esseri umani. Tra queste l’impegno – incluso nel memorandum triennale d’intesa firmato il 2 febbraio dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Faye Serraj – di finanziare il governo di Tripoli e le agenzie umanitarie attive in Libia per la gestione dei migranti.