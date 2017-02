Nuovi test missilistici in Iran nonostante le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump. Il paese ha condotto un nuovo test dei propri sistemi missilistici e radar, un giorno dopo l’annuncio delle misure repressive contro tredici persone, e dodici gruppi e società iraniane, in risposta al recente test missilistico di Teheran. Un comandante delle Guardie rivoluzionarie ha dichiarato che l’Iran è pronto ad usare i propri missili i caso di minacce alla sicurezza della Repubblica islamica. Nonostante le tensioni, il segretario alla difesa statunitense Jim Mattis ha assicurato che al momento non sta considerando un aumento della presenza statunitense nel Medioriente in risposta alle azioni di Teheran.