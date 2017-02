Pesanti nevicate e valanghe in Afghanistan e Pakistan provocano decine di morti. Circa diciannove persone sono morte e diciassette sono rimaste ferite in incidenti stradali, crolli di tetti e valanghe nella provincia del Badakhshan, nel nord dell’Afghanistan. Le forze di soccorso sono al lavoro per cercare di raggiungere gli almeno dodici distretti della provincia rimasti senza corrente. In Pakistan una valanga ha provocato almeno nove morti nel distretto centrale di Chitral, dove una decina di residenti sono ancora intrappolati in case crollate.