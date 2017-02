Damien Chazelle ha vinto il premio della Directors guild of America. È il premio assegnato dall’associazione che riunisce i registi statunitensi. Chazelle, autore di La la land, ha battuto Denis Villeneuve (Arrival), Garth Davis (Lion, vincitore del premio come miglior esordiente), Kenneth Lonergan (Manchester by the sea) e Barry Jenkins (Moonlight). In poche occasioni il regista vincitore del Dga award non ha poi vinto il premio Oscar.