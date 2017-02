Il comune di Amsterdam infligge una multa per 279 mila euro per delle irregolarità di alcuni affitti attraverso Airbnb. Il comune di Amsterdam ha inflitto un’ammenda di 297mila euro al proprietario e al servizio di portineria di undici appartamenti messi in affitto ai turisti attraverso Airbnb per non aver rispettato le normative vigenti nei Paesi Bassi. Il proprietario e i responsabili del servizio di portineria dovranno pagare 13.500 euro a testa per ognuno degli appartamenti, che si trovano tutti nella stessa strada del centro della città. Nel dicembre del 2016 la città di Amsterdam e Airbnb hanno raggiunto un accordo che limita a sessanta giorni all’anno la possibilità di affittare un appartamento privato.