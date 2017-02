In Australia le istituzioni cattoliche hanno ricevuto quasi 4.500 accuse di pedofilia in 35 anni. Sono le conclusioni a cui è giunta la Royal commission into institutional responses to child sexual abuse, che ha indagato su 4.444 casi di pedofilia denunciati nelle diocesi tra il 1980 e il 2015. Il governo australiano ha istituito la commissione nel 2012 dopo anni di pressioni affinché venissero avviate indagini su presunti abusi su bambini in tutto il paese. L’inchiesta ha anche appurato che nelle 75 istituzioni cattoliche prese in esame tra il 1950 e il 2010, il 7 per cento dei religiosi è stato indagato per abusi sessuali.