La guerra in Afghanistan colpisce sempre più bambini. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite nel 2016 il numero dei civili vittime del conflitto afgano è stato il più alto dal 2001: 11.418 (di cui 3.498 sono morti), il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente. Il 24 per cento dei civili colpiti sono bambini: 923 morti e 2.589 feriti, soprattutto a causa degli scontri avvenuti a ridosso di centri abitati o per l’esplosione di ordigni non disinnescati.