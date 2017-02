La polizia turca arresta 400 persone sospettate di essere membri del gruppo Stato islamico. È il risultato di blitz antiterrorismo in sei province del paese. Sessanta persone sono state fermate nella capitale Ankara, 150 nella provincia di Salinurfa, vicino al confine con la Siria, 30 nella provincia di Konya, 10 in quella di Adiyaman, 18 ad Istanbul, 47 a Gazantiep e altri 46 nella provincia di Bursa. Si tratta del più grande giro di arresti dopo l’attacco terroristico nella discoteca Reina la notte di capodanno, in cui sono morte trentanove persone.