Nuovi scontri in Ucraina, ucciso in un attentato un comandante dei ribelli filorussi. Oleg Anaschencko, ministro della difesa dell’autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, è morto in un attacco compiuto con un’autobomba. I ribelli separatisti hanno attribuito la responsabilità al governo di Kiev, che ha respinto le accuse. L’attacco giunge al termine della settimana di scontri più violenta dal 2015, in cui sono morte più di 30 persone. Ieri il presidente ucraino Petro Porošenko ha parlato della crisi nel suo paese con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, concordando sulla necessità di ripristinare il cessate il fuoco.