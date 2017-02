Un insetto esotico minaccia i raccolti in Africa. Le larve di una farfalla originaria delle Americhe si stanno diffondendo rapidamente nel continente e potrebbero raggiungere l’Asia e il bacino del Mediterraneo. L’insetto devasta in particolare i campi di mais, mettendo a rischio la sicurezza alimentare e il commercio. La Fao ha convocato un meeting di emergenza dal 14 al 16 febbraio a Harare per decidere le azioni da intraprendere.