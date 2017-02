L’ex funzionario del comune di Roma Salvatore Romeo è indagato per concorso in abuso d’ufficio. Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca Virginia Raggi, è indagato dalla procura di Roma per concorso in abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine da parte della sindaca. Romeo, a quanto appreso, avrebbe ricevuto un invito a comparire per essere interrogato questa settimana. Salvatore Romeo è lo stesso che sottoscrisse due polizze sulla vita della quali era beneficiaria la Raggi, ma questa vicenda secondo gli inquirenti non è penalmente rilevante.