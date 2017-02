Stato di allerta in Somalia in vista delle presidenziali. Le autorità somale hanno bloccato le principali strade della capitale, Mogadiscio, in una serie di misure per rafforzare la sicurezza in vista delle elezioni presidenziali che si terranno l’8 febbraio. Dopo mesi di ritardi, i 329 parlamentari dovranno scegliere se sostenere la nomina del presidente Hassan Sheikh Mohamud per un secondo mandato o uno dei suoi 21 rivali.