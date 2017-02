Aleksej Navalnij condannato per appropriazione indebita. Nel rifacimento del processo invalidato dalla Corte europea per i diritti umani, un tribunale di Kirov ha condannato a cinque anni il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnij per appropriazione indebita. Navalnij ha potuto beneficiare della sospensione della pensa, ma anche in questo caso non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali previste per l’anno prossimo. Secondo il segretario del Partito del progresso e presidente della Coalizione democratica si tratta di una montatura politica.