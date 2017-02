Donald Trump attacca la corte d’appello che dovrà pronunciarsi sul divieto d’ingresso per i viaggiatori musulmani. Per il presidente statunitense “i giudici sono politicizzati”. Il dipartimento della giustizia ha chiesto alla corte d’appello di ripristinare l’ordine esecutivo che prevede la sospensione per 120 giorni dell’accoglienza dei rifugiati e limita l’ingresso delle persone provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana. Dopo l’entrata in vigore, una corte federale aveva sospeso il provvedimento e sedici stati avevano fatto ricorso. La decisione sul decreto è attesa in settimana.