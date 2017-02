In Somalia si vota per eleggere il nuovo presidente. I parlamentari somali che dovranno eleggere il nuovo presidente del paese voteranno all’aeroporto di Mogadiscio, ritenuto il luogo più sicuro della città. Martedì 7 febbraio dei militanti di Al Shabaab hanno compiuto diversi attacchi, principalmente a colpi di mortaio, non lontano dai luoghi scelti come seggi elettorali. Le autorità hanno alzato il livello di sicurezza, bloccato diverse arterie cittadine e hanno deciso di spostare all’aeroporto l’assemblea dei parlamentari. I candidati sono una ventina e tra loro c’è anche il presidente attualmente in carica, Hassan Sheikh Mohamud. I tre nomi più votati accederanno al secondo turno dal quale devono uscire i due candidati per il ballottaggio finale. Tutto dovrebbe concludersi in giornata.