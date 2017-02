Jack Nicholson tornerà sullo schermo nel remake di Vi presento Toni Erdmann. Secondo Variety la Paramount ha acquistato i diritti del film diretto dalla regista tedesca Maren Ade, presentato in concorso a Cannes e candidato all’Oscar come miglior film straniero, per realizzarne un rifacimento con Jack Nicholson e Kristen Wiig. Nicholson, 80 anni, non compare in un film dal 2010.