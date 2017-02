È stata scoperta una specie di geco che si libera delle squame e della pelle quando viene afferrato. Il geckolepis megalepis vive nel nord del Madagascar. È di abitudini notturne, ha squame molto grandi e, come altri membri del suo genere, non appena viene toccato fugge lasciando parte delle squame. Questa caratteristica è probabilmente un modo per proteggersi dai predatori e ne rende difficile lo studio. I ricercatori considerano questa nuova specie già praticamente a rischio, a causa della distruzione del suo habitat.