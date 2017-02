Comincia oggi il festival del cinema di Berlino. La manifestazione sarà in programma fino al 18 febbraio nella capitale tedesca. Il presidente della giuria è il regista olandese Paul Verhoeven. Ad aprire il festival sarà Django di Etienne Comar, un film biografico sulla vita del musicista jazz Django Reinhardt. Prevista anche l’anteprima europea di T2 Trainspotting. In gara per l’Orso d’oro ci saranno 18 film, tra i quali lo statunitense The dinner.