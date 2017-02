La Croce rossa interrompe le operazioni in Afghanistan dopo l’attentato del gruppo Stato islamico. L’organizzazione ha definito l’attacco “deprecabile” e ha dichiarato che deve sospendere temporaneamente l’invio di aiuti nel paese per fare chiarezza su quello che è successo. L’8 febbraio sei operatori della Croce rossa internazionale sono morti in un agguato contro un convoglio compiuto da presunti militanti del gruppo Stato islamico nella provincia di Jowzjan, nel nord del paese. Altri due operatori risultano dispersi e potrebbero essere stati rapiti.