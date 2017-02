A Bologna la polizia entra nella biblioteca della Facoltà di lettere, scontri tra forze dell’ordine e collettivi studenteschi. La protesta è nata contro i tornelli per il controllo degli accessi in università. Poco dopo le 17:30 del 9 febbraio, gli agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione in aula studio, dove è partita una carica. La procura ha aperto un fascicolo di indagine sulle proteste dei giorni scorsi, per valutare tutti i fatti contestati tra cui il danneggiamento dei tornelli.