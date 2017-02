Dodici persone sono morte in una frana sull’isola di Bali, in Indonesia. La frana ha colpito vari villaggi nell’area di Kintamani intorno alle 23 (ora locale) del 9 febbraio in seguito a pioggia torrenziale. Tra le vittime ci sono anche una bambina di sette anni e un bambino di un anno, morti insieme alla madre. Gli operatori umanitari della Croce rossa stanno cercando i sopravvissuti mentre l’Agenzia nazionale per i disastri ha avvertito che sono previste altre frane e allagamenti.