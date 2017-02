I collettivi universitari in corteo a Bologna dopo gli scontri alla biblioteca di via Zamboni 36. Centinaia di studenti hanno manifestato contro la decisione dell’ateneo di installare dei tornelli per regolamentare l’ingresso della facoltà di lettere e per protestare contro lo sgombero del 9 febbraio. Un’altra protesta è prevista per l’11 febbraio nella zona universitaria.