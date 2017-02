Il consiglio dei ministri italiano approva due decreti su immigrazione e sicurezza urbana. Le norme prevedono la soppressione di un grado di giudizio nell’iter dei ricorsi contro la bocciatura di una richiesta d’asilo politico. Secondo il ministro dell’interno Marco Minniti, è un modo per ridurre i tempi di concessione dell’asilo. Al posto dei centri di identificazione ed espulsione saranno istituiti in ogni regione dei centri permanenti per il rimpatrio, per 1.600 posti complessivi. Inoltre i richiedenti asilo potranno svolgere lavori volontari e gratuiti di pubblica utilità per i comuni.