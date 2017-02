Tre soldati turchi sono stati uccisi in un raid russo in Siria. Almeno tre soldati turchi sono rimasti uccisi e altri undici feriti accidentalmente in un raid aereo russo nel nord della Siria, nella provincia di Aleppo. I militari di Ankara sono impegnati da fine agosto nella zona nell’operazione Scudo dell’Eufrate contro il gruppo Stato islamico. Secondo un comunicato dell’esercito russo, il presidente russo Vladimir Putin ha già presentato le sue scuse al presidente turco nel corso di una telefonata.