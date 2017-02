Multa di tremila euro con la condizionale per Cédric Herrou, l’agricoltore francese accusato di aver agevolato l’ingresso di migranti in Francia. Il tribunale di Nizza ha giudicato Herrou colpevole di aver aiutato alcuni profughi a passare il confine tra Italia e Francia. È stato assolto da altri capi d’accusa tra cui quelli di aver ospitato i profughi in centri inidonei e aver favorito la circolazione di migranti irregolari, reati per i quali rischiava fino a otto anni di carcere.