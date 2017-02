Quattro arresti in un blitz antiterrorismo a Montpellier, in Francia. Le forze antiterrorismo francesi hanno arrestato quattro persone tra cui una ragazza di sedici anni, dopo aver scoperto un laboratorio artigianale con perossido di acetone esplosivo (Tatp) ed altri ingredienti per la fabbricazione di bombe. Secondo la polizia, uno degli arrestati stava pianificando un attacco suicida contro un obiettivo non ancora definito. Il perossido di acetone è stato usato negli attacchi terroristici di novembre 2015 a Parigi e di marzo 2016 a Bruxelles, rivendicati dal gruppo Stato islamico.