Tempesta di neve a New York, annullati 2.800 voli. Una tempesta di neve si sta abbattendo in queste ore sulla costa nordorientale degli Stati Uniti, con forti disagi anche per il traffico aereo. Finora almeno 2.800 i voli annullati. Più di 40 milioni le persone interessate, con New York, Boston e Filadelfia che sono state interessate da intense nevicate. Tutte le scuole e molti uffici pubblici sono rimasti chiusi.