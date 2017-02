Gli Stati Uniti sono contrari alla nomina di un palestinese come rappresentante Onu in Libia. L’ambasciatrice Nikki Haley ha espresso la contrarietà degli Stati Uniti alla candidatura dell’ex primo ministro palestinese Salam Fayyad come prossimo rappresentante delle Nazioni Unite in Libia, proposta dal segretario generale Onu António Guterres. In un comunicato Haley ha dichiarato che “per troppo tempo le Nazioni Unite hanno favorito l’Autorità palestinese a scapito dei nostri alleati in Israele”. Le Nazioni Unite hanno replicato sottolineando che i propri funzionari sono scelti in base al merito e non rappresentano nessun interesse nazionale.