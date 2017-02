A Bologna nuovi scontri tra studenti e polizia nella zona universitaria. Centinaia di membri dei collettivi studenteschi hanno manifestato contro la decisione dell’ateneo di installare dei tornelli per regolamentare l’ingresso della facoltà di lettere di via Zamboni 36 e per protestare contro lo sgombero della biblioteca di italianistica avvenuto il 9 febbraio. Durante il corteo la polizia ha caricato i manifestanti, tre dei quali sono stati fermati. Un’altra protesta è prevista per l’11 febbraio nella zona universitaria.