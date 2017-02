Il ministero degli esteri italiano colpito da attacchi informatici nel 2016. La notizia è stata rivelata dal quotidiano britannico The Guardian e confermata da una fonte diplomatica all’agenzia Afp. Gli attacchi non avrebbero riguardato il sistema criptato usato per scambiare le informazioni più sensibili, ma avrebbe preso di mira gli account email di funzionari del ministero e di diverse ambasciate. Secondo il Guardian al centro dei sospetti degli inquirenti italiani c’è la Russia. Mosca ha smentito ogni coinvolgimento.