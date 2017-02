Si vota oggi nello stato dell’Uttar Pradesh, alle urne tredici milioni di indiani. Quello di oggi è il primo di sei turni in cui verrà eletta l’assemblea che governerà lo stato più popoloso dell’India. Il voto di oggi sarà letto come un verdetto di metà mandato sul governo del primo ministro Narendra Modi, il cui partito Bharatiya Janata Party (Bjp) ha vinto le elezioni nello stato tre anni fa. I risultati elettorali dell’Uttar Pradesh potrebbero essere indicativi per le elezioni nazionali del 2019.