Un attentatore suicida provoca sette morti e venti feriti a Kabul, in Afghanistan. Un attentatore ha fatto esplodere un’automobile vicino ad un veicolo dell’esercito afgano mentre i soldati erano in fila per ritirare i loro stipendi da una banca a Lashkar Gah nella provincia di Helmand. Le vittime sono quattro civili e tre soldati e i feriti sono sedici civili e quattro soldati. Non c’è ancora stata alcuna rivendicazione dell’attacco, ma Lashkar Gah è stata oggetto di ripetute minacce da parte dei talebani.