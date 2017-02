Continuano le proteste contro il governo in Romania. Circa cinquantamila romeni sono tornati in piazza a Bucharest per protestare contro il governo socialdemocratico di Sorin Grindeanu. Le proteste di oggi seguono quelle di inizio febbraio che, nella più grande mobilitazione popolare dalla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu nel 1989, hanno costretto il governo a ritirare la proposta di un nuovo decreto anticorruzione e il ministro della giustizia Florin Iordache a dimettersi.