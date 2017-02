In Messico migliaia di persone hanno protestato contro Donald Trump. Migliaia di messicani sono scesi in piazza in più di dodici città in tutto il paese per esprimere la loro opposizione al nuovo presidente degli Stati Uniti e criticare il presidente messicano Enrique Peña Nieto. I due leader si scontrano da mesi sui rapporti tra i loro paesi, in particolare riguardo le misure restrittive annunciate dal Trump in materia di immigrazione e commercio. La manifestazione ha riunito le fazioni politiche molto polarizzate del paese.