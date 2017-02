La Svizzera al voto sulla naturalizzazione degli immigrati di terza generazione. Gli svizzeri sono chiamati ad esprimersi su una proposta di modifica costituzionale volta a semplificare l’accesso alla cittadinanza per per i giovani stranieri la cui famiglia vive nel paese da diverse generazioni. Le leggi vigenti non riconoscono la cittadinanza alla nascita e i residenti stranieri devono solitamente attendere dodici anni prima di poter richiedere la cittadinanza, oltre a dover separare dei colloqui e dei test molto severi.