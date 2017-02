Salonicco evacuata per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale. Circa settantamila greci sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni nella seconda città più popolosa della Grecia per permettere le operazioni di disinnesco di una bomba di 250 chili risalente alla seconda guerra mondiale. Tutti gli edifici nel raggio di due chilometri dalla bomba sono stati evacuati. L’operazione dei militari durerà al massimo sei ore e non ci dovrebbero essere rischi.