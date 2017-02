Scontri ad una manifestazione antigovernativa a Baghdad, almeno sette morti. Cinque manifestanti e due poliziotti sono morti l’11 febbraio nella capitale irachena durante una protesta per cambiare il sistema elettorale. Un corteo di centinaia di migliaia di persone, per la maggior parte sostenitori del clorico sciita Moqtada al Sadr, ha marciato in direzione del quartiere governativo prima di essere caricati dalle forze di sicurezza irachene. Oltre alle vittime, circa cento persone sono rimaste ferite negli scontri.