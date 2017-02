Spiaggiate altre 240 balene in Nuova Zelanda. Continua lo spiaggiamento di massa a Farewell Spit, sull’isola meridionale del paese dopo lo spiaggiamento di più di quattrocento balene del 9 febbraio, in cui almeno trecento cetacei sono morti e un centinaio sono stati riportati in mare. Volontari e ambientalisti sono al lavoro per tenere vive le balene e sperano di poterle riportare in mare con la prossima alta marea.