Gli Arcade Fire hanno annunciato il tour del 2017 in Italia

Gli Arcade Fire torneranno in Italia per due date la prossima estate. La band canadese suonerà il 17 luglio all’ippodromo Snai San Siro di Milano e il 18 luglio all’ippodromo del Visarno di Firenze. Per i dettagli sulle date e i biglietti si può consultare la pagina Facebook di Indipendente Concerti.

Gli Arcade Fire dovrebbero presentare dal vivo le canzoni del loro nuovo album, il quinto della loro discografia, che non ha ancora un titolo né una data d’uscita. Nei prossimi mesi il gruppo si esibirà anche nei principali festival europei, come il Primavera Sound, il Roskilde Festival e l’Isle Of Wight.