Assegnati a Londra i premi Bafta. A due settimane dalla cerimonia degli Oscar, La La Land ha vinto cinque premi che l’industria cinematografica britannica assegna alle migliori produzioni degli ultimi 12 mesi. Il film di Damien Chazelle ha ottenuto i premi per il miglior film, migliore attrice, migliore regia, miglior fotografia e migliore colonna sonora. Casey Affleck ha vinto come miglior attore in Manchester by the sea e Ken Loach nella categoria miglior film inglese per I, Daniel Blake.