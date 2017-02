Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce d’urgenza dopo il test missilistico nordcoreano. Lo hanno richiesto Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Preoccupazione per il test è stata espressa anche da Cina e Russia. All’alba del 12 febbraio Pyongyang ha lanciato un missile balistico di medio raggio in acque internazionali. In una conferenza stampa congiunta con il premier del Giappone Shinzo Abe – in visita negli Stati Uniti – Donald Trump ha dichiarato di “sostenere al 100 per cento l’alleato giapponese”, ma la sua amministrazione prenderà contromisure mirate a evitare un’escalation.