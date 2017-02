In California sgomberate 130mila persone per una diga che rischia di crollare. La diga di Oroville, la più alta degli Stati Uniti, ha problemi strutturali e le autorità hanno ordinato l’allontanamento dei residenti nell’area a valle. Il livello dell’acqua nell’invaso è infatti salito notevolmente a causa delle forti piogge e delle nevicate dopo anni di siccità dopo anni di siccità e le autorità sono state costrette ad aprire le paratoie per cercare di svuotare il lago. Nelle operazioni è stata scoperta una pericolosa falla nel canale di scarico