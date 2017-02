In Italia il Partito democratico ha deciso di anticipare il congresso. La direzione del Partito democratico ha approvato l’ordine del giorno di maggioranza per avviare subito il congresso del partito. A favore hanno votato in 107, i contrari sono stati 12 e gli astenuti cinque. Nel congresso saranno rinnovati i vertici del partito in vista delle prossime elezioni.