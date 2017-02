Lunedì 13 febbraio

A Washington Donald Trump incontra il premier canadese Justin Trudeau. I due capi di stato hanno in programma un colloquio sul ruolo delle donne nel mercato del lavoro. Il vertice è stato promosso e organizzato dalla figlia di Trump, Ivanka, e i diritti delle donne sono da tempo al centro dell’agenda di Trudeau.

Annuncio dei vincitori del World press photo ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. La giuria, presieduta dal fotografo dell’agenzia Magnum Stuart Franklin, comunicherà i vincitori del più importante premio fotogiornalistico del mondo. Il World press photo è un’organizzazione non profit fondata ad Amsterdam nel 1955.

Martedì 14 febbraio

Primo turno delle legislative a Hong Kong. Sarà eletto il chief executive, capo dell’amministrazione della città. La Cina ha già inviato i suoi funzionari per sostenere la sua candidata, Carrie Lam. L’opposizione continua a protestare e chiede che sia introdotto il suffragio universale.

Mercoledì 15 febbraio

Voto al parlamento europeo sull’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada. L’obiettivo del Ceta, secondo chi l’ha scritto, è eliminare i dazi doganali e altri ostacoli per le aziende, ma anche rendere più facile l’accesso agli appalti pubblici. Il Ceta ha sollevato diverse polemiche ed è contestato da molti gruppi ambientalisti, sindacalisti e partiti di sinistra europei.

Giovedì 16 febbraio

A Bonn riunione dei ministri degli esteri dei paesi del G20. Al vertice parteciperà anche il nuovo segretario di stato statunitense, Rex Tillerson. La Germania tenterà di sfruttare l’occasione per organizzare un colloquio sulla crisi ucraina con Russia, Ucraina e Francia.

Prima edizione del convengo Comic Con in Arabia Saudita. La popolare fiera di fumetti, nata negli Stati Uniti, sarà in programma fino al 18. Il paese arabo, fondato su un’ideologia ultraconservatrice, ha deciso di aumentare la sua offerta di svago e divertimento nell’ambito del piano di diversificazione economica Saudi 2030.

Venerdì 17 febbraio

A processo di fronte alla giustizia dello Zimbabwe l’oppositore Evan Mawarire. Il pastore battista è accusato di aver tentato un colpo di stato dopo aver pubblicato una serie di video in cui invitava la popolazione a protestare contro la corruzione del governo di Harare. Liberato su cauzione l’8 febbraio, era stato arrestato dopo essere tornato dall’esilio all’estero.

Sabato 18 febbraio

Annuncio dell’Orso d’oro del festival del cinema di Berlino. In gara ci sono 18 film, tra i quali lo statunitenseThe dinner. Il presidente della giuria è il regista olandese Paul Verhoeven. Il festival è stato aperto da Djangodi Etienne Comar, un film biografico sulla vita del musicista jazz Django Reinhardt.

Domenica 19 febbraio

Primo turno delle elezioni presidenziali e legislative in Ecuador. I cittadini eleggeranno il nuovo presidente, il nuovo parlamento e si esprimeranno sul referendum sui paradisi fiscali. Il presidente uscente Rafael Correa non partecipa alle elezioni, perché ha già fatto due mandati. Nel 2017 è previsto un nuovo forte calo dell’economia del paese.

Lunedì 20 febbraio

Negoziati di pace sulla Siria organizzati dalle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. Il vertice segue quello che si è svolto in Kazakistan, patrocinato dalla Russia, dall’Iran e dalla Turchia. Il 29 dicembre è entrata in vigore una tregua in tutto il paese, che però è stato violata diverse volte. Il cessate il fuoco ha ricevuto il sostegno anche del movimento libanese Hezbollah.

Comincia il processo in Turchia contro 47 persone coinvolte nel golpe fallito. Gli imputati sono accusati di aver pianificato l’omicidio del presidente Recep Tayyip Erdoğan in un resort nel mar Egeo durante il colpo di stato fallito del 15 luglio 2016. Il processo si tiene a Muğla, nel sudovest del paese.