La Corea del Nord ha condotto un test missilistico nel mar del Giappone. All’alba del 12 febbraio Pyongyang ha lanciato un missile balistico di medio raggio in acque internazionali, nel primo test di questo tipo dall’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. In una conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Shinzo Abe – in visita negli Stati Uniti – Trump ha dichiarato di “sostenere al 100 per cento l’alleato giapponese”, ma la sua amministrazione prenderà contromisure mirate ad evitare un’escalation.