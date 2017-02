È morto il fumettista giapponese Jirō Taniguchi. Il celebre disegnatore di manga come The walking man, The summit of the gods e The magic mountain è morto all’età di sessantanove anni. Lo ha annunciato la casa editrice Casterman, che pubblica i suoi lavori in Francia, dove è molto popolare. Nato a Tottori, pubblicò il suo primo fumetto nel 1970. Nel 2015 era stato omaggiato nel festival di Angoulême.