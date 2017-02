Nella Striscia di Gaza un esponente della linea dura eletto al vertice di Hamas. Yahya Sinwar, uno dei fondatori delle Brigate Izeddin al Qassam, è stato nominato responsabile dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza. Sinwar prende il posto di Ismail Haniyeh, che secondo gli analisti è in corsa per sostituire il numero uno di Hamas, Khaled Meshaal, attualmente in esilio in Qatar.